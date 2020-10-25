Боярский рассказал, что не очень радовался бою Хабиба из-за победы "Спартака"

"Его бой был на фоне того, что "Спартак" обыграл со счётом 3:1 "Краснодар". Поэтому настроение у меня было не самое лучшее в плане восторгов по поводу других достижений наших спортсменов", - приводит слова Боярского "Спорт-экспресс".
Напомним, что в минувшем туре РПЛ "Зенит" на своем поле уступил казанскому "Рубину" (1:2). "Спартак" же напротив добился победы в выездном матче с "Краснодаром" и возглавил турнирную таблицу чемпионата России, оторвавшись от петербургского клуба на 3 очка.
"Спартак" в следующем туре на своем поле будет принимать "Ротор". "Зениту" же перед матчем чемпионата с "Химками" предстоит выезд в Дортмунд на матч Лиги чемпионов с "Боруссией".
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Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи.
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