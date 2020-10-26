Встреча завершилась поражением тульской команды со счетом 1:5.
"На последних минутах первого тайма был назначен пенальти в пользу ЦСКА. Не знаю, был ли там контакт. Надеюсь, что был, потому что смотрели ВАР, который должен был все увидеть. В центре поля у нас был тот же самый контакт, но ВАР не дал нам фол, но поставил пенальти ЦСКА, обидно", - сказал Джорджевич в эфире телеканала Матч ТВ.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Джорджевич в составе "Арсенала" провел 2 матча и забил 1 мяч.
"Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков.
В следующем туре "Арсенал" сыграет на выезде с "Рубином". Матч состоится 31 октября и начнется в 14:00 мск.
Джорджевич: в центре поля у нас был тот же самый контакт, но ВАР не дал нам фол
Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич прокомментировал матч 12-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Арсенал"
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