- Может, для "Спартака" это хорошо. Но для лиги плохо, когда Федун говорит, что за такое судейство я беру и снимаюсь с чемпионата. Во-первых, все понимали, что этого не будет сделано. А во-вторых, судьи начали более лояльно к "Спартаку" относиться. Другие команды теперь так же хотят, - сказал Андрей Аршавин в телеэфире канала "МатчПремьер".
"Спартак" после 12 туров чемпионата России вышел в единоличные лидеры с 27 очками (у ЦСКА - 25 очков, у "Зенита" - 24). В матче 12 тура РПЛ "Краснодар" - "Спартак" (1:3) возник судейский скандал, связанный со спорным засчитанным голом красно-белых и незасчитанным мячом хозяев в примерно равнозначном эпизоде. В частности, резко высказался о судействе в спорных эпизодах встречи генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг.
Аршавин: другие команды тоже хотят более лояльного отношения судей, как к "Спартаку"
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказал мнение о влиянии на РПЛ заявления владельца "Спартака" Леонида Федуна о снятии клуба с чемпионата.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!