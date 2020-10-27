Встреча состоится сегодня, 27 октября. В первом туре Лиги чемпионов "Бавария" разгромиал "Атлетико" со счётом 4:0, а "Локомотив" сыграл вничью с "Ред Булл Зальцбург" (2:2).
"Я уже выиграл с "Локомотивом" Суперкубок и серебряные медали. Но хочу также стать чемпионом России. Кроме того, хотелось бы, чтобы наша команда стала известна в Европе. Еврокубки - наш шанс показать себя на таком уровне. Каждый из нас будет стараться показать лучшую игру",- приводит слова Живоглядова немецкое издание Bild.
Живоглядов: хотелось бы, чтобы "Локомотив" стал известен в Европе
Защитник московского "Локомотива" Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией".
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