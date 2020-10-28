Клуб из Стамбула пытался приобрести игрока летом, но гендиректор казанцев Рустем Сайманов отказался от сделки. Так, "Галатасарай" был готов заплатить за него 15 млн евро.
Ранее известный футбольный агент Тимур Лепсая заявил, что футболистом интересовались в Испании.
Кварацхелия перешёл в "Рубин" после того, как у него истёк контракт с "Локомотивом". В нынешнем сезоне 19-летний грузинский полузащитник провёл в РПЛ 12 матчей и забил 2 мяча при 1 результативной передаче.
Источник: "Чемпионат".
"Галатасарай" предлагал "Рубину" за Кварацхелию 15 млн евро
Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов турецкого "Галатасарая".
Фото: ФК "Рубин"
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