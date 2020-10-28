Карпов получил травму в матче РПЛ с "Динамо". В борьбе за верховой мяч полузащитник бело-голубых Вячеслав Грулёв ударил соперника локтем в лицо. В итоге у Карпова диагностировали перелом носа. Несмотря на тяжёлую травму, игрок "Динамо" получил лишь жёлтую карточку. ЦСКА пытался добиться дисквалификации Грулёва.
"Карпов плохо поставил нос под удар, не хватило на красную карточку. Надо было подставлять лучше, исходя из того, какое резюме нам выдала ЭСК. Мы решили, что Карпов плохо подстроился. Он вне игры, игра пошла дальше без него", — цитирует Гончаренко Sport24.
Гончаренко: Карпов плохо поставил нос под удар Грулёва, не хватило на красную карточку
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, комментируя ситуацию с травмой защитника команды Вадима Карпова, рассказал о заключении экспертно-судейской комиссии (ЭСК).
Фото: ТАСС
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