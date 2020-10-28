Стали известны сроки восстановления Луценко и Комбарова

Главный врач тульского "Арсенала" Александр Резепов рассказал о состоянии Евгения Луценко и Кирилла Комбарова, которые восстанавливаются после травм.

Фото: ФК "Арсенал"