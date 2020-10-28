"Кирилл Комбаров в Германии успешно перенёс артроскопическую операцию по поводу повреждения мениска. Восстановление составит не менее трёх месяцев.
У Евгения Луценко рецидив травмы — повреждение мышцы задней поверхности бедра. Евгений уже работает по индивидуальной программе, вернуться на поле он сможет в конце ноября", - передает слова Резепова пресс-служба клуба.
"Арсенал" после 12-и туров имеют в своем активе 12 очков и занимают 12-е место в Российской Премьер-Лиге.
31 октября в рамках 13-го тура чемпионата России тульская команда проведет гостевой матч против казанского "Рубина". Начало встречи - в 14:00 по Москве. Главным арбитром матча назначен Василий Казарцев.
Источник: официальный сайт ФК "Арсенал"
Стали известны сроки восстановления Луценко и Комбарова
Главный врач тульского "Арсенала" Александр Резепов рассказал о состоянии Евгения Луценко и Кирилла Комбарова, которые восстанавливаются после травм.
Фото: ФК "Арсенал"
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