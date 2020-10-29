"Я сам хотел уйти в аренду. Мне нравилось в Москве, и было тяжело принимать такое решение. Но оно было лучшим для развития моей карьеры. Мне надо больше играть. Хочу восстановить уверенность, которую я потерял в ЦСКА.
Если в Германии я буду чаще выходить на поле и развиваться, я бы, конечно, хотел остаться здесь. Смысл оставаться в ЦСКА, если у меня опять не будет возможностей себя проявить и заслужить доверие тренера?", - передает слова футболиста Sport24.
Напомним, что 21-летний словенский футболист перешел в ЦСКА в 2018 году из "Рудара". Всего в чемпионате России на счету Бийола в составе "армейцев" 54 матча, в которых он забил 5 голов и сделал 9 голевых передач.
В нынешнем сезоне второй Бундеслиги хавбек провел 4 матча и результативными действиями не отметился.
Бийол - о переходе в "Ганновер": хочу восстановить уверенность, которую потерял в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал о причине своего ухода в аренду в "Ганновер" в летнее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА
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