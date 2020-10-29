Бийол - о переходе в "Ганновер": хочу восстановить уверенность, которую потерял в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал о причине своего ухода в аренду в "Ганновер" в летнее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я сам хотел уйти в аренду. Мне нравилось в Москве, и было тяжело принимать такое решение. Но оно было лучшим для развития моей карьеры. Мне надо больше играть. Хочу восстановить уверенность, которую я потерял в ЦСКА.

Если в Германии я буду чаще выходить на поле и развиваться, я бы, конечно, хотел остаться здесь. Смысл оставаться в ЦСКА, если у меня опять не будет возможностей себя проявить и заслужить доверие тренера?", - передает слова футболиста Sport24.

Напомним, что 21-летний словенский футболист перешел в ЦСКА в 2018 году из "Рудара". Всего в чемпионате России на счету Бийола в составе "армейцев" 54 матча, в которых он забил 5 голов и сделал 9 голевых передач.

В нынешнем сезоне второй Бундеслиги хавбек провел 4 матча и результативными действиями не отметился.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Бийол Ганновер ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Селюк: даже такой тренер, как Почеттино, мало что сможет изменить в "Зените"
Радимов - о матче с "Боруссией": много от "Зенита" и не ждали, но результат расстроил
Бийол - о переходе в "Ганновер": хочу восстановить уверенность, которую потерял в ЦСКА
Бийол рассказал, что обсуждал с Влашичем его возможный переход в "Зенит"
Комитет по этике РФС рассмотрит словам гендиректора "Краснодара" о судействе в матче со "Спартаком" 1
Экс-футболист "Зенита" Ригони - о переходе в "Эльче": мне нужно было уехать из России
Игрок "Крыльев" Чернов: наша цель – первое место и возвращение в РПЛ, другой результат будет провальным 1
В УЕФА прокомментировали отказ игроков "Краснодара" преклонять колено перед матчем Лиги чемпионов 16
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Бышовец: сколько надо ошибаться Васину, чтобы тренеры увидели, что это статист 3
Берг: "Краснодар" не фаворит группы Лиги чемпионов, но все может случиться
Малафеев: "Зениту" сейчас уже можно делать упор на Лигу Европы 9
Бышовец: странно говорить о позоре в еврокубках команд из позорного чемпионата 8
Стало известно, когда Малком вернется в общую группу "Зенита"
В "Чертаново" отреагировали на информацию о возможном уходе Пиняева 1
Матчи Кубка Франции приостановлены до декабря из-за коронавируса 1
Газизов прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта с Тедеско 6
Депутат Лебедев: Дзюба привык в РПЛ, что до него пальцем кто-нибудь дотронется – сразу пенальти 14
Витсель заявил, что с нетерпением ждет возвращения в Санкт-Петербург 3
Холанд установил рекорд Лиги чемпионов в матче с "Зенитом" 3
Источник: Пиняев может перейти в "Химки" 5
Уткин: может, Сафонову сильно не бить или играть через матч? 3
Петржела: Семак вряд ли сам подаст в отставку, он держится за место 16
Сегодня могут отменить красную карточку Еременко 13
"Спартак" вошел в топ-10 самых молодых составов в европейских лигах 19
Хацкевич: сыграем против ЦСКА в "олдскул", разменяем на Влашича одного нашего игрока 4
Дуглас Сантос: считаю, что провели хорошую игру с "Боруссией" 14
"Уфа" и "Химки" выдали самый результативный матч в истории молодежного первенства России, забив 13 голов 3
Теллес пропустил матч "МЮ" с "Лейпцигом" из-за коронавируса
Магкеев из-за травмы не сможет помочь "Локомотиву" в матчах с "Сочи" и "Атлетико" 1
Все новости
-