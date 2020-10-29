"Принимаем решение КДК таким, каким оно есть. Как мы и говорили, провели внутреннее расследование. Сотрудник службы безопасности Алханов С-Х. написал заявление об уходе и с понедельника не работает в клубе", - цитирует Айдамирова "Чемпионат".
Напомним, что КДК РФС принял решение наказать "Ахмат" проведением пяти домашних матчей без зрителей в молодежном первенстве России.
"Ахмат" после 7-и туров с 14-ю очками занимает 3-е место в молодежном первенстве России. Лидером является московский "Спартак", набравший 17 очков.
"Ахмат" уволил сотрудника, избившего судью в матче со "Спартаком"
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал наказание КДК РФС за избиения сотрудником клуба арбитра после матча молодёжного первенства России со "Спартаком".
Фото: ФК "Ахмат"
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