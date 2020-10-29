Переход 30-летнего польского полузащитника "Локомотива" Гжегожа Крыховяка в "Зенит" сорвался из-за провала переговоров красно-зеленых с Далером Кузяевым, сообщают российские СМИ. Подписание 27-летнего Кузяева, который на момент обсуждения сделки имел статус свободного агента, было обязательным условием для возможности трансфера Крыховяка.
Ранее появилась информация, что хавбек "Локо" Гжегож Крыховяк мог перейти в "Зенит" по ходу летне-осеннего трансферного окна из-за разногласий с главным тренером "железнодорожников" Марко Николичем.
После 12 туров чемпионата России "Зенит" набрал 24 очка и находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, у "Локомотива" на 3 очка меньше и он занимает четвертое место.
Источник: Sport24
Источник: переход Крыховяка в "Зенит" не состоялся из-за срыва подписания "Локомотивом" Кузяева
Трансфер полузащитника Гжегожа Крыховяка из "Локомотива" в "Зенит" сорвался из-за того, что "железнодорожники" не смогли договориться с хавбеком Далером Кузяевым.
Фото: ФК "Локомотив"
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