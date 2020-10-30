- "Зениту" надо беречь Семака, ограждать его от негатива и помогать развиваться дальше. Не надо его теребить и раскачивать лодку - пусть он спокойно работает, обеспечьте ему максимально благоприятный режим. На мой взгляд, Семак - идеальный вариант для "Зенита", и я бы хотел видеть его на этой должности как можно дольше. У него есть предпосылки, чтобы стать для питерского клуба такой же легендой, как Сёмин - для "Локомотива", - передает слова Сабитова "Евро-Футбол.Ру".
Сергей Семак работает в должности главного тренера "Зенита" с 29 мая 2018 года. За этот период клуб дважды выиграл золотые медали чемпионата страны, по одному разу - Кубок и Суперкубок России. В турнирной таблице текущего сезона РПЛ сине-бело-голубые занимают третье место, набрав 24 очка в 12 матчах. Отставание от ЦСКА составляет 1 очко, от идущего на первом месте "Спартака" - 3 очка.
Сабитов: Семак может стать для "Зенита" легендой, подобной Семину в "Локомотиве"
Тренер "Риги" и экс-тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов дал оценку работе главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
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