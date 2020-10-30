— У меня только положительные воспоминания об этом периоде. Именно Массимо дал мне дорогу в большой футбол. За это ему я очень благодарен.
Ощущения после его увольнения? Это было неожиданно, — рассказал футболист в интервью Sport24.
22-летний Рассказов — воспитанник "Спартака". Текущий сезон защитник проводит на правах аренды за тульский "Арсенал".
Каррера был тренером красно-белых с лета 2016 по октябрь 2018 года, приведя команду к победам в чемпионате и Суперкубке России. Сейчас итальянский специалист тренирует греческий АЕК.
Рассказов: Каррера дал мне дорогу в большой футбол. Я ему очень благодарен
Защитник "Спартака" Николай Рассказов, арендованный тульским "Арсеналом", вспомнил эпизоды работы с Массимо Каррерой.
Фото: Getty Images
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