"Самочувствие лучше. Общались с врачами, думаю, через две-три недели уже буду готов играть. Первая МРТ показала очень большой разрыв. Врачи говорили, что, возможно, на восстановление потребуется минимум два месяца. Потом стали наблюдать, как идёт процесс восстановления. Сейчас чувствую себя хорошо, прошли боли", - передает слова Нобоа "Матч ТВ".
Напомним, что эквадорец перешел в "Сочи" из петербургского "Зенита". В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний полузащитник провел 11 матчей, забил 7 голов, 3 из которых с пенальти, и отдал 1 результативную передачу. На данный момент Нобоа является лучшим бомбардиром чемпионата России.
Нобоа: через 2-3 недели уже буду готов играть
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, как проходит восстановление после травмы.
Фото: ФК "Сочи"
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