Агент защитника "Ротора" Седрика Гогуа, права на которого принадлежат ЦСКА, Дмитрий Селюк сообщил о том, что его клиент не сыграет с "армейским" клубом в матче 13 тура РПЛ.
- Гогуа из-за повреждения, которое получил в матче с "Локомотивом", не сможет сыграть с ЦСКА. К его большому сожалению и на радость Гончаренко, - передает слова Селюка Sport24.
Перед очной встречей ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице с 25 очками, и в случае победы сможет обойти "Спартак", у которого 27 очков. Также на первую строчку претендует "Зенит", который имеет 24 очка и играет сегодня на выезде с "Химками". "Ротор" в 12 турах набрал 6 очков и занимает 15 место, в прошлом туре волгоградский клуб одержал свою первую победу в сезоне - 2:1 в гостях над "Локомотивом".
Агент Селюк: Гогуа не сможет сыграть с ЦСКА из-за повреждения на радость Гончаренко
Защитник волгоградского "Ротора" Седрик Гогуа не сыграет с ЦСКА из-за травмы, полученной в матче с "Локомотивом".
Фото: ФК "Ротор"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!