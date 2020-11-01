Встреча завершилась минимальной победой московской команды со счетом 2:1. В компенсированные минуты Шунин отразил пенальти.
"Это был удивительный матч! В первом тайме забили мяч, могли увеличить преимущество. На 90-й минуте я представить себе не мог, что стану игроком матча. Но один момент в концовке, получается, всю игру перевернул. Очень тяжелый матч, при этом у соперника было на два игрока меньше. Но самое главное, что мы выиграли", - сказал Шунин.
"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
В следующем туре "Динамо" на своем поле примет "Локомотив". Поединок состоится 8 ноября.
В текущем сезоне РПЛ 33-летний Шунин в составе "Динамо" провел 13 матчей, в которых пропустил 10 мячей.
Источник: "Матч ТВ"
Шунин: один момент в концовке перевернул всю игру
Голкипер "Динамо" Антон Шунин подвел итог матча 13-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: ФК "Динамо"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!