Встреча завершилась победой московской команды со счетом 2:1. Победный мяч с пенальти забил Комличенко.
"Получилась драматичная игра, которая наверняка надолго запомнится болельщикам. Надо отдать должное "Тамбову", который сравнял счет, а потом очень самоотверженно оборонялся. Был абсолютно уверен, что забью с пенальти. Поволноваться пришлось перед пенальти в наши ворота, но все хорошо, что хорошо кончается", - сказал Комличенко.
В текущем сезоне РПЛ 25-летний Комличенко в составе "Динамо" провел 12 матчей и забил 2 мяча.
"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
В следующем туре "Динамо" на своем стадионе сыграет с "Локомотивом". Встреча состоится 8 ноября.
Источник: Sport24
Комличенко: был абсолютно уверен, что забью с пенальти
Нападающий "Динамо" Николай Комличенко прокомментировал матч 13-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: ФК "Динамо"
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