— В сборную также возвращается Алексей Миранчук, который не сыграл ни одного матча в итальянском чемпионате. Итальянцев ничего не волнует. Мне это очень напоминает мою ситуацию, пресловутая адаптация. Почему-то им кажется, что великая "Серия А" гораздо круче сборной, поэтому для нее нужно очень долго адаптироваться, — цитирует Нигматуллина "СЭ".
25-летний Миранчук не вызывался на два последних сбора национальной сборной России из-за травмы. Он перешёл в "Аталанту" из "Локомотива" в начале сентября за 14,5 млн евро.
Дебютировал за итальянскую команду Алексей в игре Лиги чемпионов против "Мидтьюлланда" (4:0). Он вышел на поле на 80 минуте, а на 89 минуте забил гол. В чемпионате Италии полузащитник несколько раз оказывался в заявке на матч, но на поле не выходил.
Нигматуллин — о Миранчуке: итальянцам кажется, что великая Серия А гораздо круче сборной
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возвращение полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в сборную.
Фото: ФК "Аталанта"
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