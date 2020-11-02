"Эта шутка про Тедеско была на лезвии ножа. Но, ребята, чего на шутку обижаться? Ну это же шутка. Там речь шла о том, что если Тедеско потеряет голову, то туловище будет продолжать бегать вдоль поля. Да, она рискованная, но было бы смешно, если бы я обижался на все замечания, которые мне делают на протяжении всей комментаторской карьеры", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Напомним, что шутка прозвучала в рубрике "Лига плохих футбольных шуток" в выпуске программы "Коммент.Шоу", ведущими которой являются известные футбольные комментаторы.
— Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё 5 минут. И выпустит Бакаева, — прозвучала шутка из уст Дениса Казанского.
Позже стало известно, что авторами шутки была креативная группа людей во главе с экс-сотрудницей "Зенита" Дарьей Спивак.
Орлов прокомментировал шутку Казанского про Тедеско
Комментатор Геннадий Орлов оценил шутку коллеги Дениса Казанского о главном тренере "Спартака" Доменико Тедеско.
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