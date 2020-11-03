"Пока запрет на проведение матчей со зрителями распространяется только на одну игру с "Ахматом". Билеты на нее мы не продавали. Как будет дальше — посмотрим", - приводит слова Худякова Sport24.
Ранее появилась информация, что встреча "Тамбова" и "Ахмата" пройдет при пустых трибунах из-за рекомендации управления Роспотребнадзора по республике Мордовия. Встреча запланирована на 7 ноября и начнется в 19:00 по Москве.
Худяков: пока запрет на проведение матчей со зрителями распространяется только на игру с "Ахматом"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал закрытие трибун в матче 14-го тура чемпионата России против "Ахмата".
Фото: ФК "Тамбов"
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