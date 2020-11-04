- Шутка про пожелание "кривоногому" была на грани? Я его все это время, что Элдор был у нас, так и называл. И что? Это наше с ним общение, наши приколы. Тем более, если посмотрите на его ноги, они и правда кривые - я ничего не придумал. Не знаю, в чем причина - может, он в Узбекистане на лошади ездил. Ноги изогнутые, как у наездника, - передает слова Карпина "РБ-Спорт".
25-летний нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов 1 октября 2020 года перешел из "Ростова" в итальянский "Дженоа". За 3 года в "Ростове" футболист сыграл в 91 матче, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. После трансфера в "Дженоа" Шомуродов в комментариях инстаграма поблагодарил Карпина за время совместной работы, в ответ на что тренер в шутку назвал игрока кривоногим.
Карпин: у Шомуродова и правда кривые ноги - я ничего не придумал
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о своем общении с бывшим игроком клуба Элдором Шомуродовым.
Фото: ФК "Ростов"
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