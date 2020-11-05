По информации источника, в ближайшее время состоится заседание апелляционного комитета РФС по поводу запроса "Рубина" по работе Вилкова на матче 11-го тура РПЛ с "Краснодаром" (3:1). КДК на основании позиции инспектора встречи и позиции самого арбитра в удовлетворении протеста отказал.
Также сообщается, что весьма вероятен вариант, при котором по инициативе руководства РФС Вилков будет выведен из списка арбитров как минимум до конца года.
Источник: РБ-Спорт
Вилкова могут отстранить от судейства до конца сезона
Футбольный арбитр Михаил Вилков может быть выведен из списка судей до конца сезона.
Фото: РПЛ
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