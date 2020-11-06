— Сейчас Марио находится не в лучшем игровом и физическом состоянии. Если я правильно понял, то он переболел ковидом, судя по сообщениям прессы. Он не выглядит тем Фернендесом, которого мы все знаем, уровень игры не тот. Мы не многое знаем про эту болезнь и ее влияние на организм. Но мне кажется, что здесь у него есть проблемы, — рассказал Кириченко в интервью Sportbox.
43-летний Кириченко выступал за ЦСКА с января 2002 по январь 2005 года, проведя за команду 93 матча, забив 33 гола и отдав шесть голевых передач.
30-летний Фернандес защищает цвета армейцев с лета 2012 года. Бразилец за это время получил российское гражданство, начав выступления за национальную сборную России. Всего за ЦСКА Фернандес провёл 286 матчей, забил шесть голов и отдал 46 голевых передач.
Во вчерашнем матче против "Фейеноорда" в Лиге Европы футболист получил травму, покинув поле на 31 минуте.
Кириченко считает, что коронавирус мог стать причиной плохой формы Фернандеса
Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко высказался о защитнике команды Марио Фернандесе.
Фото: ПФК ЦСКА
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