"У нас есть хорошие судьи, но и, безусловно, есть судьи коррумпированные. В этом плане нужно навести порядок. Если мы порядок не наведем, то мы просто российский футбол убьем. Так что нам нужно задумываться серьезно. Возможно, даже на государственном уровне. С этим давно пора что-то делать," - сказал Мурзагулов.
В матче 14-го тура РПЛ "Уфа" на выезде сыграла вничью с "Сочи" - 1:1. Отметим, что после игры генеральный директор хозяев Дмитрий Рубашко заявил, что клуб недоволен судейством и будет подавать жалобу.
В текущем сезоне чемпионата России "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.
Источник: Sport24
Мурзагулов: есть судьи коррумпированные, нужно навести порядок в этом плане
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов поделился своим мнением о ситуации с российскими судьями.
Фото: Горобзор
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