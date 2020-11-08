Гасперини: у нас проблемы в обороне и центре поля, поэтому на данный момент Миранчук не приоритет

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о кадровых проблемах.

Фото: ФК "Аталанта"

"Миранчук уже выздоровел и тренируется с командой, у него все хорошо. Сейчас унас есть проблемы на флангах обороны и в центре поля, поэтому на данный момент Миранчук не приоритет", - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.



Отметим, что 25-летний Миранчук пока не выходил на поле в составе "Аталанты" в Серии А.



Сегодня "Аталанта" в матче 7-го чемпионата Италии примет на своем поле "Интер". Начало - в 17:00 мск.