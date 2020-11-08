Грозненская команда на выезде обыграла "Тамбов" со счетом 1:0.
"Очень тяжелая игра. "Тамбов" - организованная обученная команда. Нам было непросто. Тем не менее, считаю, что на гол мы наиграли, в целом преимущество было на нашей стороне. Очень рад, что вырвали эту победу и заработали три очка", - сказал Ненахов.
В текущем сезоне РПЛ 21-летний Ненахов в составе "Ахмата" провел 12 матчей.
Грозненская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
В следующем туре чемпионата России "Ахмат" примет на своем стадионе "Зенит". Встреча состоится 21 ноября.
Источник: Sport24
Ненахов: было не просто с "Тамбовом". Очень рад, что вырвали победу
Защитник "Ахмата" Максим Ненахов подвел итог матча 14-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: ФК "Ахмат"
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