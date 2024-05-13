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Полузащитник "Сочи" Сааведра: у нас есть шансы остаться в премьер-лиге

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Полузащитник "Сочи" Игнасио Сааведра считает, что у его команды есть шансы остаться в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
"Конечно, у нас есть шансы остаться в премьер-лиге. Мы верим в это. Верим сами в себя прежде всего. Нам нужно добиться результата в оставшихся матчах. Мы очень усердно работаем все дни и приобретаем менталитет победителя, о котором я сказал", - цитирует Сааверду "Матч ТВ".

В 28-м туре РПЛ "Сочи" одержал разгромную победу над "Пари НН" со счётом 6:1. После 28-ми сыгранных туров команда Роберта Морено занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 23 очка. В следующем туре южане на своём поле примут "Краснодар", который располагается на третьей строчке с 50-ю очками, а в последнем матче чемпионата сыграет на выезде с казанским "Рубином". Напомним, что "Сочи" вылетел из розыгрыша Кубка России, уступив в четвертьфинале Пути регионов хабаровскому СКА в серии послематчевых пенальти.

Сочи Сааверда
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