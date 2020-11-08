Встреча в Москве завершилась поражением "Ростова" со счетом 0:2.
"Не лучшая наша игра, мягко говоря. Первые 20 минут первого тайма и начало второго до пенальти - нормально.
Пенальти? Не показалось ничего. VAR подсказал судье, судья посмотрел сам", - сказал Карпин.
"Ростов" занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка.
В следующем туре команда Карпина сыграет на выезде с "Рубином". Поединок состоится 22 ноября.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин - о матче с ЦСКА: не лучшая наша игра
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итог матча 14-го РПЛ с ЦСКА.
Фото: РИА Новости
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