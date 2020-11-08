Н'Жи прокомментировал разгромную победу "Динамо" над "Локомотивом" (видео)

Фото: ФК "Динамо"

? Клинтон Н’Жи: «Это мой первый гол на нашем стадионе. Я счастлив, что забил»



Форвард «Динамо» — о возвращении на поле после травмы и долгожданном голе на «ВТБ Арене».



#ДинамоЛокомотив #НЖи pic.twitter.com/ejYAqs5eiB — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 9, 2020

"Было непросто восстановиться после повреждения. Сейчас в "Динамо" новый тренерский штаб, новая философия игры. Мы получаем удовольствие от матчей и вместе двигаемся вперед. Да, я вернулся и счастлив, что забил. Это мой первый гол на нашем стадионе.Как нам удалось забить 5 голов в одном матче? Во-первых, мы провели отличную работу. Во-вторых, у соперника случилось сразу два удаления. Им стало труднее обороняться. Мы в свою очередь хорошо сыграли. Хотим продолжать в том же духе", - сказал Н'Жи в интервью пресс-службе клуба.Напомним, что Н'Жи перешел в "Динамо" в 2019 году из "Марселя". В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету 27-летнего камерунского нападающего 12 матчей, в которых он забил 3 гола.Источник: "твиттер" ФК "Динамо" (Москва)