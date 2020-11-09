"Отмечу "Динамо". 9 очков, четвертое место, на котором они имеют все шансы удержаться, новый тренер, стадион — "Динамо" дает многочисленные поводы для энтузиазма своим болельщикам. Возрождение этого клуба отодвинет "Локомотив" на четвертое место в Москве и по спортивным результатам, и по аудитории, и по маркетингу, и по коммерческому развитию клуба", - написал Геркус в своем телеграм-канале.
В 14-м туре Российской Премьер-Лиги "Динамо" на своем поле разгромило "Локомотив" со счетом 5:1. Голами в составе "динамовцев" отметились Роман Евгеньев, Клинтон Н'Жи, Даниил Лесовой, Даниил Фомин и Константин Рауш. У "Локо" отличился Зе Луиш с передачи Антона Миранчука. Победа над "железнодорожниками" позволила бело-голубым набрать 26 очков и занять 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч подопечные Сандро Шварца проведут 21 ноября на выезде против "Спартака". Начало матча - в 19:00 по Москве.
Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
Геркус: "Динамо" отодвинет "Локомотив" на 4 место в Москве
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал последние результаты московского "Динамо" в РПЛ.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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