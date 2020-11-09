Артём Дзюба получил предложение сниматься в фильмах для взрослых от продюсера Рокко Сиффреди, сообщает телеграм-канал "Специально для Metaratings".
- Я бы хотел видеть тебя в моей команде. Отличные навыки! Если тебе понадобится помощь в этом лицемерном мире, ты можешь рассчитывать на меня! Иди к черту, Пьер Вудман, он мой!, - написал в своем сторис в Instagram Рокко Сиффреди, однако вскоре удалил запись, как передает источник.
Ранее нападающий "Зенита" и российской сборной Артем Дзюба стал героем нашумевшей скандальной ситуации - в интернете широкое распространение получил видеоролик компрометирующего характера, в котором невероятно похожий на футболиста человек занимается самоудовлетворением и снимает этот процесс на камеру своего телефона. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в связи с инцидентом отменил вызов Дзюбы в национальную команду на ноябрьский сбор, а наставник "Зенита" Сергей Семак в матче с "Краснодаром" передал капитанскую повязку, ранее принадлежавшую Артёму, защитнику Деяну Ловрену.
Источник: зарубежный продюсер предложил Дзюбе сняться в порно
Продюсер фильмов для взрослых Рокко Сиффреди в своем инстаграме предложил работу в своей команде форварду "Зенита" Артёму Дзюбе.
Фото: ФК "Зенит"
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