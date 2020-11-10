Девушка призналась в содеянном в своем "инстаграме". Веретенникова также заявила, что боится за свою жизнь. По словам блогерши, ее начали открыто травить.
Наталья заявила, что в момент, когда Дзюба записывал видео, она разговаривала с футболистом по видеосвязи. Именно так ролик и попал к девушке.
По информации СМИ, Наталья является уроженкой Еврейской автономной области и в настоящее время проживает за границей.
На данный момент ее аккаунт в "инстаграме" закрыт.
Блогерша намекнула, что это она выложила компрометирующее видео с Дзюбой
Возможно, скандальное интимное видео с капитаном сборной России Артемом Дзюбой опубликовала блогер Наталья Веретенникова.
Фото: соцсети Натальи Веретенниковой
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