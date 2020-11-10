- Какие бы советы я дал Артему Дзюбе, чтобы минимизировать урон, если бы был его агентом? Артем и без меня разберется, он смекалистый парень. И те люди, которые сейчас отвечают за его пиар, очень здорово эту тему отыграли. Но мне не нравится, что перевели удар с Артема на Черчесова. Сейчас все громче говорят о том, почему он не взял его в сборную. Но на мой взгляд, Станислав Саламович очень четко и правильно сформулировал свое решение. Уверен, Дзюба его тоже понимает, - цитирует Маньякова "РБ-Спорт".
8 ноября стало известно, что в интернете получил широкое распространение скандальный видеоролик, компрометирующий форварда "Зенита" и российской сборной Артема Дзюбу. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не стал вызывать нападающего на ноябрьские матчи против Молдавии, Турции и Сербии. Напомним, что в ноябре сборная России должна провести три выездных игры: товарищескую встречу против сборной Молдавии в Кишиневе и два матча Лиги наций против национальных команд Турции и Сербии.
Агент Маньяков: мне не нравится, что перевели удар с Дзюбы на Черчесова
Агент Александр Маньяков дал оценку ситуации с невызовом нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: РИА Новости
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