В "Спартаке" опровергли коронавирус у Айртона

Глава Департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию о коронавирусе у Айртона.
Фото: ФК "Спартак"
— У Айртона была простуда, поэтому наш медицинский штаб принял решение, что он должен остаться в расположении клуба и не должен ездить в сборную. Игрок находится в Москве, 9 и 10 ноября футболист сдал два ПЦР-теста, оба дали отрицательный результат, — рассказал Фетисов в интервью "СЭ".

Напомним, ранее Федерация футбола Бразилии опубликовала на своём сайте информацию, согласно которой защитник сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Бразилец выступает за "Спартак" c января 2019 года, проведя за команду 64 матча, забив три гола и отдав семь голевых передач.

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Теги: Спартак Айртон
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