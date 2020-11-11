Черданцев: продление работы баров в дни матчей не ухудшит ситуацию с ковидом, а бизнесу – жизнь

Фото: соцсети Георгия Черданцева

Правительству Москвы пересмотреть бы рамки ограничений для баров/ресторанов, которые показывают футбол. Начало поздних матчей в Еврокубках и в выходные 23.00. Это самое доходное время бара. Продление в эти дни до часа ночи точно не ухудшит ситуацию с ковидом, а бизнесу - жизнь. — Cherdantsev (@cherdantsev) November 11, 2020

В настоящее время в России зафиксирован рост количества заболевших COVID-19. С 1 по 11 ноября ежедневный прирост заразившихся коронавирусом увеличился с 18665 до 19851 человек. 9 ноября в России был зафиксирован рекордный прирост заболевших ковидом - 21798 человек.Источник: "твиттер" Георгия Черданцева