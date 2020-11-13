"Ростов" пригласил на матч с "Динамо" Александра Овечкина

@ovi8 ! Мы знаем, что Вы – болельщик московского «Динамо». 28 ноября наш клуб сыграет на своем поле с вашей любимой командой.— Football Club Rostov (@rostovfc) November 13, 2020
Для нас и для всех ростовских поклонников хоккея это стало бы большим событием - посещение матча одним из величайших спортсменов планеты. pic.twitter.com/Mp2nWYWLvG
Напомним, что встреча "ростовчан" с бело-голубыми состоится 28 ноября на "Ростов Арене". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по Москве.
Источник: "твиттер" ФК "Ростов"