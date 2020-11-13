"Ростов" пригласил на матч с "Динамо" Александра Овечкина

"Ростов" предложил нападающему сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину посетить матч 16-го тура чемпионата России с "Динамо".

Напомним, что встреча "ростовчан" с бело-голубыми состоится 28 ноября на "Ростов Арене". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по Москве.

Источник: "твиттер" ФК "Ростов"

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Теги: Ростов Овечкин Динамо
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