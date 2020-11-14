Осипенко признан лучшим игроком "Ростова" в октябре

Награда «Ростсельмаш – лучший игрок октября» нашла своего героя месяца ?— Football Club Rostov (@rostovfc) November 14, 2020
Болельщики нашего клуба выбрали Максима Осипенко лучшим игроком октября. Игру защитника оценили на 4,6 баллов из 5 ? pic.twitter.com/P9KxmkSloE
25-летний центральный защитник Максим Осипенко в октябре провел за "Ростов" 4 матча в РПЛ и дважды попадал в сборную лучших игроков тура по версии rusfootball.info. В текущем сезоне Максим полностью отыграл все матчи желто-синих - 13 в Российской премьер-лиге и 1 в Лиге Европы, отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку. Летом Осипенко хотел приобрести петербургский "Зенит", но руководство "Ростова" не стало продавать своего основного центрального защитника.