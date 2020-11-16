- После поражения от ЦСКА я сказал, что мне стыдно за российский футбол. Естественно, те слова были вызваны определенным судейским решением, но обратите внимание на количество скандальных ситуаций с участием арбитров. Их, мягко говоря, немало, поэтому проблема есть. И повторю, говорим об этом не только мы, но и другие клубы. Да взять даже наши матчи в Москве со "Спартаком" и ЦСКА: ошибочное удаление Лесового в первом случае, более чем сомнительный пенальти в игре с армейцами оказали прямое влияние на результат. А потом наши ведущие клубы выходят играть в еврокубках и видят, что судейство здесь и там отличается. Игроки падают и ждут свистка, а его нет. Поэтому не считаю правильным замалчивать проблему и обманывать самих себя, - цитирует Аджоева Sport24.
Напомним, что с начала сезона из-за скандальных ситуаций, связанных с явными ошибками при вынесении решений в матчах Российской премьер-лиги, были временно или на постоянной основе отстранены от работы арбитры РПЛ Василий Казарцев, Алексей Еськов, Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Евгений Турбин, Михаил Вилков.
Тульский "Арсенал" в чемпионате России набрал 13 очков после 14 проведенных встреч и находится на текущем двенадцатом месте, опережая идущие в зоне стыковых матчей "Тамбов" и "Химки" на 1 очко. В последней игре, ставшей дебютной у руля "Арсенала" для нового главного тренера команды Дмитрия Парфенова, "оружейники" дома разделили очки с "Ротором" - 1:1. 21 ноября в рамках 15 тура РПЛ туляки сыграют с "Локомотивом" в Москве.
Аджоев - о судействе в РПЛ: обратите внимание на количество скандалов с участием арбитров. Проблема есть
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев дал комментарий о работе арбитров в российском чемпионате.
Фото: ФК "Арсенал"
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