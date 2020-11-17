"Зачем мне надо знать еще и от Тедеско, что я дольше всех играю в "Спартаке"? Я ему сразу сказал, что устал от таких разговоров. Я хочу играть, а тут привели Крала и Тиля. Я сказал, что понимаю: они не будут сидеть на лавке. А в аренду я идти не хочу. Чувствовал - есть футболисты, которые не сильнее тебя, но они играют. Я решил уйти, попросив разорвать контракт", - сказал Ананидзе.
Ананидзе покинул "Спартак" в январе 2020 года. 28-летний Ананидзе выступал за красно-белых с 2009 года. Также он защищал цвета "Крыльев Советов", "Ростова" и "Анортосиса".
35-летний Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года, подписав контракт до лета 2021 года.
В текущем сезоне РПЛ красно-белые занимают третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.
Источник: Sport24
Ананидзе - о первом разговоре с Тедеско: попросил разорвать контракт
Бывший полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе рассказал об уходе из московского клуба.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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