"Зайнутдинов прошел обследование, динамика восстановления хорошая. Врачи разрешили потихоньку приступать к тренировкам, далее нагрузки будут корректироваться, исходя из состояния игрока", - сказал агент Зайнутдинова Евгений Новиков.
22-летний хавбек получил сотрясение мозга в матче 14-го тура РПЛ с "Ростовом".
В текущем сезоне РПЛ Зайнутдинов в составе "армейцев" провел 10 матчей и забил 1 мяч.
В нынешнем чемпионате России ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
Источник: Sport24
Зайнутдинову разрешили приступить к тренировкам
Защитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов прошел дополнительное обследование.
Фото: ПФК ЦСКА
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