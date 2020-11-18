Червиченко может подать в суд на Сычева

Ранее в подкасте "Сычев подкаст и Денис Казанский" Сычев рассказал о работе с Червиченко: "Чувак, если не будешь подписывать контракт, мы тебе битой колени переломаем". После этих слов Червиченко заявил о подаче претензии и возможном иске в суд.



Через некоторое время фрагмент того видео был убран из выпуска, однако Червиченко требует принести опровержение до 30 ноября и принести публичные извинения, а также выплатить моральный ущерб в размере 100 000 рублей, которые будут перечислены в благотворительный фонд, детям, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом.



"То, что он убрал фрагмент, ничего не значит - вся страна говорит о том, что я с битой бегаю и луплю футболистов. Если у Сычева нет доказательств своих слов, значит, он должен нести ответственность - административную или уголовную - за свои высказывания. Но, повторюсь, необходимо вручить досудебную претензию, разыскать Дмитрия, узнав место его регистрации. Но это проблема 2-3 дней", - сказал Червиченко.



Источник: РБ-Спорт