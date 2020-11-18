"Пока у нас не закончились матчи в этом году, мы смотрим на всех, а потом уже определимся В декабре мы с ними сядем и определимся — будем продлевать или они начнут искать другие команды", - заявил Шайбеков в интервью "СЭ".
В числе таких игроков Азер Алиев, Алексей Никитин, Филип Мрзляк и футболисты, находящиеся в аренде.
"Уфа" после 14 туров занимает последнее, 16-е место в РПЛ. От спасительного 12 места команду отделяет 6 очков.
"Уфа" определится с продлением контрактов с игроками в декабре
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков рассказал о планах на игроков, у которых истекает срок контрактов.
Фото: ФК "Уфа"
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