"Что касается игроков, которые были в расположении сборной России, то завтра мы посмотрим их состояние. С нами в последние дни находился только Роман Зобнин, который вернулся из сборной России раньше из-за перебора желтых карточек. Да, у Соболева были проблемы с коленом, которые начались после первого его вызова в сборную. Мы все это старались лечить, контролировать эту ситуацию.
Когда пришел последний вызов в сборную, мы связались с врачами национальной команды, объяснили всю эту ситуацию. Соболев сыграл 30 минут в товарищеском матче с Молдавией. Сейчас у него есть какие-то проблемы, но конкретно мы можем сказать, когда он вернется в команду. Сыграет он с "Динамо" или нет, пока сказать не могу.
У Джикии также есть какие-то проблемы, это было видно в матче с Сербией. Он отыграл все матчи сборной России в ноябре", - сказал Тедеско.
Тедеско отреагировал на информацию о травме Соболева
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о ситуации с физическим состоянием Георгия Джикии и Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
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