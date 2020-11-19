"На тему того, что Боря может стать генеральным директором говорили многие. Юрий Палыч тоже говорил, а болельщики поддерживали. Хочу добавить, что у Бори есть высшее экономическое образование. То, что он может руководить клубом лучше, чем Кикнадзе — у меня даже нет сомнений. Сегодня даже дворник-гастарбайтер понимает, что Кикнадзе не на своем месте в "Локомотиве", - приводит слова Селюка Sport24.
Напомним, что сегодня, 19 ноября в СМИ появилась информация, что Борис Ротенберг может сменить Кикнадзе на посту гендиректора "Локомотива". Последний свой матч защитник провел в сезоне-2018/2019. Кикнадзе занимает должность генерального директора "железнодорожников" с 29 декабря 2018 года.
"Локомотив" после 14-и туров с 21 очком занимает 8-е место в Российской Премьер-Лиге.
Селюк: даже дворник-гастарбайтер понимает, что Кикнадзе не на своем месте. Ротенберг может руководить лучше
Агент Дмитрий Селюк высказался об информации о том, что защитник "Локомотива" Борис Ротенберг может занять пост генерального директора клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
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