Сообщается, что петербургский клуб не ведет переговоры с 34-летним бразильцем о возможном переходе.
Ранее появилась информация, что "Зенит" предложил контракт Халку с зарплатой 3 млн евро в год.
Напомним, что Халк выступал за "Зенит" с 2012 года по 2016 год.
Источник: Metaratings.ru
Источник: "Зенит" не заинтересован в Халке
Нападающий китайского "Шанхай СИПГ" Халк не входит в сферу интересов "Зенита".
Фото: ФК "Шанхай СИПГ"
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