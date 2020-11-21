Напомним, что голкипер "быков" Матвей Сафонов пропустит этот матч из-за сомнительного результата теста на коронавирус. Место в воротах "Краснодара" займет 34-летний Евгения Городов.
Матч "Краснодар" - "Тамбов" начнется в 14:00 по Москве.
Городов, Классон и Кабелла в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Тамбовом"
"Краснодар" и "Тамбов" объявили стартовые составы на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: РПЛ
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