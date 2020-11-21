По информации источника, итальянский клуб считается фаворитом в борьбе за игрока. Представители "Интера" уже провели переговоры с агентом Милика, а теперь намерены напрямую говорить с "Наполи". Сумма трансфера оценивается в 18 млн евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что поляком интересуется "Краснодар".
В минувшем сезоне Серии А 26-летний нападающий за 26 матчей забил 11 голов.
Источник: Tuttomercato
Милик, которым интересовался "Краснодар", может перейти в "Интер"
Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик входит в сферу интересов миланского "Интера".
Фото: ФК "Наполи"
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