— Я каждый раз стараюсь уходить от оценок своих футболистов после матча. Тем более, когда есть такие вещи, как удаление и ошибки в забитом мяче. Нельзя говорить на эмоциях, нужно спокойно это сказать самому игроку и команде, — цитирует Мусаева "СЭ".
Напомним, сегодня "Краснодар" обыграл "Тамбов" (1:0), прервав серию из пяти проигранных подряд матчей.
25-летний Сорокин в текущем сезоне провел за команду восемь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В игре с "Тамбовом" защитник был удален.
Мусаев высказался по поводу Сорокина, который удалился в матче с "Тамбовом"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал игру защитника Егора Сорокина.
Фото: ФК "Краснодар"
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