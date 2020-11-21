"Хочу поздравить команду с победой. Сегодня 18 лет после первого чемпионства. Понравилось, что перед нашими воротами моментов не было, мы заслужили три очка. Впереди семь трудных матчей, но мы будем идти от игры к игре.
Я критиковал игроков за отсутствие характера? Это неправда. Я говорил о концентрации и дисциплине. Когда их нет, начинаются ошибки. А характер мы сегодня продемонстрировали", - заявил Николич.
Московский "Локомотив" победил на "РЖД Арене" тульский "Арсенал" со счетом 1:0, играя весь второй тайм в меньшинстве. Единственный гол с пенальти был забит Антоном Миранчуком. Подопечным Николича удалось прервать серию из трех поражений подряд в РПЛ.
Следующий матч "Локомотив" проведет 25 ноября. В Лиге чемпионов в Мадриде команда сыграет против "Атлетико". Ближайший матч в РПЛ у "железнодорожников" против "Ахмата" в Грозном 28 ноября.
Источник: Чемпионат
Николич: понравилось, что перед нашими воротами не было моментов
Главный тренер московского "Локомотива" подвел итоги матча против тульского "Арсенала" (1:0).
Фото: ФК "Локомотив"
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