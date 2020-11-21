Николич может перевести дух, но «Локомотиву» пришлось изрядно помучиться с «Арсеналом»

? У «Локомотива» четыре удаления в последних четырёх матчах Тинькофф РПЛ.

«Арсенал» продлил безвыигрышную гостевую серию до семи игр.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЛокоАрсенал pic.twitter.com/PH1GVA7MFc