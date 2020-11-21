Николич может перевести дух, но «Локомотиву» пришлось изрядно помучиться с «Арсеналом»

Перед ноябрьскими матчами сборных ситуация и вовсе стала критической. «Локо» потерпел три поражения подряд с общим счетом 3:9. Николича от полной обструкции и гнева фанатов спасало лишь достойное выступление в Лиге чемпионов, где «железнодорожники» в нынешнем сезоне совсем не выглядят мальчиками для битья.
В РПЛ же у команды всё шло не так. И на второй круг «Локомотив» уходит с отставанием от лидера как минимум в 7 очков, а, возможно, и в 10, если ЦСКА завтра обыграет «Сочи».
Прервать неудачную серию помогла глупость соперника
Сложно сказать, пошла ли пауза на пользу «Локомотиву», но прервать свою неудачную серию команде удалось. При этом нельзя сказать, что «железнодорожники» впечатлили.
В первом тайме «Локомотив» старался придумать что-то впереди, но был отнюдь не безгрешен в обороне. «Локо» мог забить сам, но и соперник вполне мог открыть счёт. При этом ни о каком тотальном преимуществе фаворита говорить не приходилось.
А в концовке тайма «Локо» придумал сам себе проблемы. Уже в компенсированное время москвичи упустили опасную атаку «Арсенала», которую пришлось прерывать Чорлуке. Капитан «Локомотива» остановил неминуемый выход один на один, только для этого ему пришлось хватать руками Хлусевича. Хорват получил жёлтую карточку, которая стала для него второй.
На второй тайм Николич выпустил Лысова, пожертвовав Эдером. Москвичи хоть и должны были играть только на победу, учитывая предыдущие результаты, но на деле перешли на сугубо контратакующую модель. «Арсенал» получил территорию и мяч, только вот «канониры» сейчас совсем плохи, почти как их одноклубники из Лондона. Толком ничего придумать гостям так и не удалось, хотя для реализации лишнего у «Арсенала» был целый тайм.
А «Локомотив» получил возможность сыграть в привычный для себя футбол. Оставшись в меньшинстве, «железнодорожники» фактически скопировали собственную игру в Лиге чемпионов. «Арсенал» совладать с контратаками соперника так и не сумел.
На 63-й минуте хозяева расчертили классную комбинацию, подключив Зе Луиша, Миранчука и Крыховяка. Антон прострелил на дальнюю штангу, а там уже Зе Луиш с близкого расстояния затолкал мяч в ворота.
Впрочем, «Арсеналу» повезло: в начальной стадии атаки мяч угодил в руку Зе Луишу, из-за чего арбитр отменил взятие ворот. Форвард «Локо» не играл рукой, но в соответствии с современной трактовкой правил такой гол засчитывать было нельзя.
Звоночек гости так и не услышали. И уже через несколько минут мяч оказался в воротах Нигматуллина. И здесь не обошлось без тульского «пряника» — подарок преподнёс Хлусевич, который сыграл небрежно, преследуя Игнатьева. Игрок «Арсенала» зацепил ноги соперника, а Игнатьев оказался на газоне. На этот раз VAR помог «Локомотиву», а пенальти уверенно реализовал Миранчук.
«Арсенал» в концовке попытался организовать финальный штурм, но запомнился лишь опаснейший удар Ломовицкого, с которым справился Коченков, заменявший дисквалифицированного Гильерме. Наверное, от команды, игравшй в большинстве, можно было ждать большего.
Басни про атакующий футбол
В целом, обе команды провели весьма посредственный матч. «Локо» мог занести себе в актив грамотную игру в обороне, но от фаворита всегда ждёшь более яркого футбола. А «Арсенал» пока и вовсе откровенно плох. Смена тренера пока ничего не дала тульскому клубу.
? У «Локомотива» четыре удаления в последних четырёх матчах Тинькофф РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 21, 2020
«Арсенал» продлил безвыигрышную гостевую серию до семи игр.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЛокоАрсенал pic.twitter.com/PH1GVA7MFc
После прихода Парфёнова туляки разделили очки с «Ротором», а также уступили «Локомотиву». Пока «Арсенал» является явным кандидатом на попадание в стыковые матчи. И в них у «Арсенала» могут быть проблемы: в ФНЛ в этом году ещё та рубка за выход в РПЛ, а в стыки могут попасть «Крылья Советов» или «Оренбург», которые по игре выглядят весьма достойно.
Очевидно, что у Парфёнова ещё очень много работы, как и у его визави Николича. «Локомотив» впечатляет при игре на контратаках, но позиционка у команды явно страдает. Да, атакующий футбол обещал не Николич, а Кикнадзе, но пока его нет и близко.
Чемпионат России, 15 тур
"Локомотив" 1:0 "Арсенал"
Гол: Миранчук, 72 (пен.)
Локомотив: Коченков, Игнатьев (Рыбчинский, 87), Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук Ан., Куликов, Крыховяк, Зе Луиш, Эдер (Лысцов, 46)
Арсенал: Нигматуллин, Бауэр, Рассказов, Довбня, Григалава (Костадинов, 36), Ломовицкий, Хлусевич (Горбатенко, 78), Кадири, Чаушич, Джорджевич, Панченко (Пантелеев, 73)
Предупреждения: Крыховяк, 11, Чорлука, 21, Панченко, 38, Чаушич, 55, Костадинов, 75
Удаления: Чорлука, 45+3
Фото: Твиттер "Локомотива"