"Первым таймом я доволен, у всех были моменты – у "Спартака" штанга, у нас перекладина. Во втором тайме мы начали пассивно, я не очень доволен переходом из обороны в атаку. Гол мы забили заслуженно. Печально, что потом пропустили – могли взять три очка. Мы нанесли 19 ударов по воротам "Спартака", неплохой результат для выездной игры", - сказал Шварц.
Встреча 15-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" закончилась со счетом 1:1. Счет в матче за "Динамо" открыл Дмитрий Скопинцев. Отыграться "Спартаку" помог гол Романа Зобнина.
После 15-ти матчей московское "Динамо" располагается на 4-м месте, набрав 27 очков. Следующая игра в чемпионате у команды на выезде против "Ростова" 28 ноября.
Сандро Шварц возглавил "бело-голубых" 19 октября. Под его руководством у "Динамо" в 4-х матчах 3 победы и одна ничья.
Источник: Чемпионат
Шварц: 19 ударов по воротам "Спартака" - неплохой результат для выездного матча
Фото: ФК "Динамо"
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